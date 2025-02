Ultime notizie SSC Napoli - Terzo pareggio per Conte in campionato, con Lazio-Napoli terminata 2-2: la squadra di Conte non riesce a mantenere il vantaggio e nel finale subisce il gol del pari di Dia.

Lazio-Napoli 2-2: reazione tifosi napoletani

Lazio Napoli 2-2: la reazione dei tifosi | VIDEO

A fine partita, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, abbiamo raccolto a CalcioNapoli24 TV la reazione dei tifosi napoletani al termine di Lazio-Napoli 2-2. Terzo pareggio di fila in campionato per gli uomini di Conte: ecco i commenti a caldo dei tifosi partenopei.

