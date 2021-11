Lazio, infortunio Immobile: le condizioni non migliorano

Ultimissime sulle condizioni di Ciro Immobile con la Lazio e l'infortunio al ginocchio, con il dolore che ancora non passa. Anche un problema intestinale per il calciatore, con il virus che però è andato via. Gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile con l'infortunio al ginocchio e il virus intestinale che l’ha debellato. Il dolore al ginocchio sinistro non è ancora passato come spiega il Corriere dello Sport.

Ciro Immobile ieri ha saltato l’allenamento di rifinitura a Formello. Solo un provino di un quarto d’ora, lavorando in modo differenziato. Poi è rientrato negli spogliatoi per la doccia e le terapie in attesa di risolvere il dubbio. Sarri e lo staff tecnico hanno preso una decisione, inserendolo nella lista dei convocati, soltanto dopo pranzo. Intorno alle due del pomeriggio, quando il pullman della Lazio era quasi in partenza per l’aeroporto di Fiumicino, è caduta almeno l’idea che potesse rimanere a Roma. Ci sono poche possibilità di vederlo in campo stasera al Velodrome dal primo minuto, ma neppure si possono totalmente escludere. Sarri ha preso altro tempo e ha rinviato la scelta a questa mattina. Molto dipenderà dalle sensazioni del centravanti azzurro e dalle sue condizioni quando andrà in scena il risveglio muscolare nella palestra dell’albergo fissato come quartier generale a Marsiglia. Ciro è un generoso, non si tira mai indietro. L’ipotesi prevalente ieri sera portava verso la panchina, conservando almeno la carta dell’ingresso in corsa.