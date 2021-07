Ultime calcio - Maurizio Sarri e José Maria Callejon potrebbero ritrovarsi a Roma, sponda Lazio. Secondo LaLazioSiamoNoi, lo spagnolo della Fiorentina è un'idea della Lazio per completare la corsia destra del fronte offensivo assieme a Felipe Anderson. Va valutata la formula di acquisto per il contratto in scadenza nel 2022.