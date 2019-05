Lavori San Paolo, il 15 giugno i Maxischermi, il 25 completati i sediolini ad eccezione della Curva B: pista d'atletica nel fine settimana, spogliatoi e copertura dopo le Universiadi

I 12 faretti trafugati dai bagni della Curva A del San Paolo da ignoti durante o dopo la partita con l’Inter saranno installati nuovamente nei prossimi giorni in vista delle Universiadi che partiranno a inizio luglio. Così come per le nuove balaustre. Alcune sono opacizzate e danneggiate dai fumogeni accesi nelle Curve. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha detto la sua: «Nella parte occidentale della città sta nascendo una cittadella sportiva. Mi auguro solo che non vadano a fregarsi i fari che mettiamo nuovi come già è accaduto nei bagni del San Paolo: bisogna essere responsabili».

Lavori San Paolo: sediolini e pista d'atletica

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, resta la brutta pagina di un impianto che fa acqua da tutte le parti, almeno in termini di sicurezza e di controlli negli specifici settori. Ieri la struttura è stata ispezionata dalla Commissione comunale per l’Universiade. Il San Paolo sarà il teatro della cerimonia inaugurale dell’Universiade e su cui ci saranno gli occhi di tutto il mondo. La commissione, presieduta da Vincenzo Moretto, si è recata all’impianto di Fuorigrotta con l’assessore allo Sport Ciro Borriello, la dirigente del servizio Grandi impianti sportivi Gerarda Vaccaro ed i direttori dei lavori di entrambi gli impianti, Smiraglia e Attanasio. Ieri hanno steso la pista di mille metri per la pista di atletica di colore azzurro, entro sabato sarà ultimata. Il lavoro prosegue incessante anche per la sostituzione dei sediolini. Entro il prossimo 25 giugno i lavori termineranno e verranno installate le nuove sedute, ad eccezione della Curva B, dove verranno apposti successivamente, perché l’area verrà impiegata per l’installazione delle scenografie dell’Universiade.

Maxischermi San Paolo