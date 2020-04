Atleti, parrucchieri e agenzie funebri: la lista dei lavori più a rischio per il Coronavirus [GRAFICO]

Ultime notizie - Interessante lo studio realizzato dall'Inail, che ha sviluppato un grafico in cui ha sottolineato il grado di rischio di ciascuna professione in questa emergenza totale causata dal Coronavirus. Ebbene, come si apprende dal grafico proposto in allegato, le professioni maggiormente rischiose in questo preciso momento storico sono i farmacisti, le forze dell'ordine, gli operatori nel mondo della sanità, gli assistenti sociali, gli atleti professionisti, i parrucchieri e i dipendenti delle agenzie funebri. I parametri presi in considerazione per elaborare questo indice di rischio sono sostanzialmente tre: l'esposizione al pubblico e, quindi, a possibili contagiati, la seconda è la prossimità, vale a dire il livello di distanziamento possibile con i colleghi, ed il terzo è l’aggregazione, cioè la predisposizione del lavoro svolto a offrire contatti con persone diverse dai lavoratori della stessa azienda. Va da sé, dunque, che anche per la ripresa dei campionati serviranno tutte le precauzioni del caso perché siamo al cospetto di persone che rientrano nella categoria di quelle maggiormente esposte al contagio.

Coronavirus