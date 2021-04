Ultime notizie calcio - Ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb:

"Gaia Lucariello, moglie di mister Simone Inzaghi, è stata ricoverata all'ospedale "Spallanzani" di Roma dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi. A riportarlo è Il Messaggero, che informa come per la donna ci sarebbe il sospetto di aver sviluppato una polmonite. Lady Inzaghi è stata portata nella stessa struttura capitolina dove si trova ormai da giovedì anche Daniele De Rossi, in seguito all’emergere di una forte tosse".