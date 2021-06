La UEFA frena su Juventus, RealMadrid e Barcellona in Champions: "Solo un documento amministrativo"

Notizie Calcio - Le lettere inviate a Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione alla disputa della prossima edizione della Champions League non hanno alcun legame con il procedimento disciplinare sulla Superlega e sono comunicazioni standard inviate dalla UEFA ai club ammessi a disputare le proprie competizioni. E’ questa la novità svelata da Sport a proposito dello scontro tra la Federcalcio europea e i cosiddetti “club ribelli”. Fonti UEFA, spiega il quotidiano spagnolo, hanno confermato che la comunicazione non ha alcun nesso con il procedimento disciplinare che interessa i tre club, che per il momento resta “sospeso”.

"Non è altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione; della qualificazione attraverso le prestazioni nella lega nazionale e dell’ottenimento della licenza per giocare nelle nostre competizioni dalla loro Federazione", ha fatto sapere la UEFA.