La storia si ripete? Cremonese in semifinale di Coppa Italia, Argentina vincente ai Mondiali e Napoli campione in Serie A nel 1986/87

Napoli - Corsi e ricorsi storici verrebbe da dire. Il passato certe volte può ripresentarsi, lo sperano sicuramente i tifosi del Napoli. Perché nella stagione 1986/87 il Napoli fu campione conquistando lo scudetto. In quello stesso anno la Cremonese raggiunge la semifinale di Coppa Italia e l'Argentina vise ai Mondiali. In questa stagione già sono stati assegnati i Mondiali all'Argentina e la Cremonese ha appena conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, mancherebbe solo la vittoria del Napoli in campionato per far si che la storia si ripeta, ancora una volta...