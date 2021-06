Ultime notizie calcio Napoli - Un avvio di Europeo disastroso per la Spagna, che dopo il pari con la Svezia all'esordio non è andata oltre l'1-1 questa sera con la Polonia. In campo per 90 minuti l'azzurro Piotr Zielinski, mentre l'altro calciatore del Napoli, vale a dire lo spagnolo Fabian Ruiz, è entrato al minuto 68.