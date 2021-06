Ultime notizie calcio Napoli - Inizia male l'avventura ad Euro 2020 della Polonia, con Piotr Zielinski e compagni superati 2-1 dalla Slovacchia di Marek Hamsik. 85 minuti in campo per l'azzurro, che non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, con Swiderski che ha preso il suo posto. Decisivo, con un gol da centravanti puro, il difensore centrale dell'Inter Milan Skriniar.