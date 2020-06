La madre di Neymar litiga col fidanzato 23enne, 12 punti di sutura per il giovane

La madre di Neymar è tornata a vivere con il calciatore e modello Tiago Ramos dopo settimane di separazione, ma la convivenza tra Nadine Gonçalves (52 anni) e il suo toyboy (23) è tutt'altro che serena.

Come confermato dalla polizia civile del porto di Santos di San Paolo, città dove risiedono entrambi, i due sono stati protagonisti di un'accesa lite martedì scorso e sono finiti sotto inchiesta: Tiago, in quello che è stato definito un 'incidente domestico' dalla coppia, ha dato un pugno a una finestra dell'appartamento ed è stato costretto a recarsi in ospedale, dove ha ricevuto 12 punti di sutura per le ferite. Il caso è stato segnalato dai vicini della coppia Gonçalves-Ramos, che ha chiamato la polizia per le urla provenienti dall'appartamenti, portando all'arrivo di agenti e ambulanza.

L'ufficio stampa di Neymar, poi, ha riferito che 'i due stanno bene e continuano la loro routine di isolamento sociale'.