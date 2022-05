La Juventus vuole Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 col Chelsea e, secondo la BBC, i bianconeri avrebbero già avuto contatti con il suo agente.

Jorginho, ex Napoli, è uno dei primi obiettivi di Allegri per ricostruire il centrocampo in vista della prossima stagione. Nuovi contatti ci saranno anche nelle prossime ore.