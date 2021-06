Ultime notizie calcio - Una splendida notizia per la Danimarca, che torna a sorridere dopo la tragedia Eriksen sfiorata. I danesi, infatti, hanno steso la Russia per 4-1 e, complice il successo del Belgio ai danni della Finlandia, sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di finale. Dries Mertens è rimasto per tutta la partita in panchina.