La Bundesliga riparte, tutte le norme del protocollo: mascherine per le riserve, l'allenatore può abbassarla ad una condizione. Cambia anche l'ingresso in campo

Ultime notizie calcio - La Bundesliga è ripartita proprio in questo momento tra tutte le restrizioni previste dal nuovo protocollo necessario a contenere l'emergenza Coronavirus. Ai giocatori, infatti, è suggerito di non sputare in campo, di non bere dalla bottiglia di un compagno ma soprattutto di trattenersi dal festeggiare abbracciandosi. Le restrizioni riguardano anche il dare il cinque, dal momento che va preferito un contatto tra piedi o gomiti. Insomma, sono consentiti solo i contatti di gioco in senso generico. Delle persone presenti allo stadio, rigorosamente a porte vuote, solo i ventidue calciatori e gli arbitri potranno non indossare la mascherina. Stesso discorso non potrà essere fatto a proposito delle riserve e degli allenatori, che dovranno regolarmente indossarla. Singolare la restrizione relativa ai tecnici: dovranno indossare la mascherina ma potranno abbassarla per urlare indicazioni ai propri calciatori. Anche per le sostituzioni ci sono indicazioni: meglio salutarsi a distanza. Per Borussia Dortmund-Schalke 04 le due squadre sono arrivate al Signal Iduna Park con due pullman a testa per evitare assembramenti, mentre i ventidue entreranno in campo in fila indiana: prima una squadra, poi l'altra. Sul campo, ci saranno 5 arbitri, 22 giocatori, 18 riserve, 20 tra allenatori e i loro collaboratori, 4 raccattapalle, 3 addetti all'igiene, 3 fotografi, 4 medici, 4 uomini della sicurezza e 15 tra cameramen, addetti alla produzione video e alla raccolta dati.

