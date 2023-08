La bugia a De Zerbi, lo sgarro e quel divieto singolare a 12 anni: chi è Tetè dello Shakhtar

Calciomercato Napoli - Per la fascia destra del tridente è venuto fuori, da qualche giorno, il nome del brasiliano Teté in forza agli ucraini dello Shakthar. Parliamo innanzitutto di un calciatore il cui contratto scade il prossimo dicembre. Ragion per cui, essendo un classe 2000, può essere acquistato praticamente a prezzo di saldo. Il Napoli potrebbe seriamente pensarci alla luce di una possibile cessione di Hirving Lozano.

Chi è Tete dello Shakthar

Mateus Cardoso Lemos Martins, noto come Teté, fu acquistato dallo Shakhtar nel febbraio 2019 per 15 milioni. Ha disputato le ultime due stagioni in prestito alla squadra del Lione e del Leicester City. Tatticamente è un'ala destra di piede mancino. La sua qualità maggiore è il gioco nello stretto così come quella di saper ribaltare velocemente l'azione a campo aperto. Con la maglia dello Shakhtar ha disputato 108 gare con 31 reti e 15 assist. Nella parentesi in Ligue 1 sono state 30 le presenze con 8 reti e 10 assist. Nell'ultima esperienza al Leicester City solo 1 gol in 14 gare dove ha giocato complessivamente poco più di 800 minuti.

Quando iniziò la guerra tra Ucraina e Russia, De Zerbi, all'epoca allenatore dello Shakhtar, dichiarò sui calciatori brasiliani in rosa: "I brasiliani sono depressi, vorrebbero giocare. Qualche club mi ha chiamato per averli: mi ha dato fastidio. Ho avvertito i ragazzi: non sbagliate a firmare quando i vostri compagni sono sotto le bombe. Vi comportereste male. Ok mister, mi hanno risposto". Alla fine Tetè ed altri connazionali tradirono la parola data al proprio allenatore andandosene a giocare in prestito altrove. Nel caso dell'ala destra ci fu il Lione dove fece gol all'esordio dopo soli 2'. Tetè fu tra i calciatori che chiesero aiuto al governo del Brasile per scappare dalla guerra.

Tra le curiosità si legge sia uno che tiene davvero molto all'alimentazione tanto da essere paragonato a Cristiano Ronaldo come mentalità da questo punto di vista. Ha scelto di non bere bibite gassate dall'età di 12 anni proprio per avere uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione. Per lui sgarrare a tavola è una vera e propria follia.