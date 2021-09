Ultime calcio - Vince l'Atalanta contro il Sassuolo, soffrendo fino all'ultimo col punteggio di 2-1. In gol Gosens e Zappacosta per i padroni di casa e Berardi per gli ospiti. Vince, ribaltandola, l'Inter in casa della Fiorentina passata in vantaggio con Sottil prima dei gol di Darmian, Dzeko e Perisic. I nerazzurri, così, si portano al primo posto in classifica, scavalcando il Napoli. Questa la classifica.

