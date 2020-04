Vitoria Setubal, Velazquez: "Fabian Ruiz non ha dimostrato ancora il suo valore, l'interesse del Real Madrid non è una sorpresa"

Notizie calcio Napoli - Julio Velázquez, allenatore del Vitória Setúbal, che ha collaborato con Fabian Ruiz al Betis Siviglia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fabian Ruiz è un top e non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, può fare molto di più perché è di un livello altissimo. L'interesse del Real Madrid e di altri club non è una sorpresa".