L'editoriale di Chiariello: "Dietro i titolari non ci sono sostituti all'altezza! Non era meglio prendere Biraghi?" | VIDEO

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, commenta il pareggio deludente contro l'Udinese di domenica 9 febbraio 2025. Gli azzurri hanno terminato la partita sull'1-1, col gol di McTominay che è stato pareggiato da Ekkelkamp.

A volte sono più preoccupanti i numeri: il Napoli aveva battuto l’Udinese per dieci volte consecutive in casa. Inoltre in stagione gli azzurri non avevano mai pareggiato, ottenendo 9 vittorie e 2 sconfitte. A Roma è stata nota una flessione fisica, soprattutto nel secondo tempo, che si è protratta anche nella sfida contro l’Udinese. Dietro l’undici titolare azzurro non ci sono sostituti all’altezza. Dopo l’infortunio di Olivera, ha seguito quello di Spinazzola, e Conte ha dovuto schierare Mazzocchi a sinistra. Piuttosto che sostituire Kvara, forse bisognava investire su un Biraghi qualsiasi. Si è preso Okafor per dare un’alternativa a Neres, ma ancora non è pronto. Voi pensate che si possa vincere uno scudetto quando ci sono contemporaneamente in campo Mazzocchi, Ngonge, Simeone e Jesus? Da quest’ultimo nasce il gol dell’Udinese: Meret chiama palla, Jesus non gliela lascia lanciandola verso Mazzocchi che piuttosto che farla uscire in rimessa laterale la spazza sui piedi dell’avversario che va in gol. Il motore azzurro non funzionava: Anguissa da Roma è in flessione, e non ha cambi per riposare. Prima aveva Folorunsho, ora un oggetto misterioso come Billing. Manna va in conferenza dicendo che nessuno è contento del mercato, ammettendo inoltre le sue colpe per non esser riuscito a fare certi acquisti, ma attualmente le seconde linee continuano a non essere all’altezza. Attualmente preoccupa la flessione fisica di alcuni giocatori dominanti come Anguissa: se è spento lui, si spegne il Napoli. Anche McTominay e Lobotka erano stanchi. Ma la stagione è ancora lunga e la sfida con la Lazio dirà molto, così come la sfida tra Inter e Fiorentina