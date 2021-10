Ultime notizie calcio - Clamoroso quanto accaduto in Brasile nella sfida di lunedì tra San Paolo RS e Guaranì. William Ribeiro, dopo esser stato ammonito per simulazione, ha prima colpito con un pugno l'arbitro e poi gli ha rifilato un calcio in pieno volto. Il direttore di gara ha perso conoscenza per qualche istante ed il calciatore ora è stato arrestato dalla Polizia con accusa di tentato omicidio.