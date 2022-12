Khvicha Kvarastkhelia, come riferito dall'account social ufficiale della nazionale georgiana, ha vinto il premio come miglior calciatore georgiano del 2022. E' la terza volta che Kvara vince il premio come miglior giocatore del suo paese. Il calciatore del Napoli ha ringraziato la Federazione Calcistica Georgiana per il premio ricevuto:

Kvaratskhelia ringrazia la Federazione Georgiana

"La nazionale ha avuto un anno molto buono. Inizieremo a lottare per nuovi obiettivi".

