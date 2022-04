Kvaratskhelia show in Georgia, due gol e un assist a metà partita: giocate da applausi | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia, giocatore ad un passo dal Napoli, sta letteralmente dominando la scena in Georgia con la sua Dinamo Batumi. Il giovane attaccante, in un campionato sicuramente poco allenante, sta comunque mettendo in mostra ottime giocate.

Kvaratskhelia

Kvaratskhelia doppietta e un assist in metà gara

Nella sfida contro il Garga, l'ex Rubin Kazan è stato l'autentico protagonista nel primo tempo terminato sul 3-1 per il Batumi: per lui ci sono due gol, uno splendido a giro dal limite dell'area, ma anche un assist nella rete dell'iniziale vantaggio.

