Kuwait, Fahad El-Bakar: "Mi interessa un club italiano ma non è la Roma"

Ultime calcio - Fahad El-Bakar, imprenditore del Kuwait, ha parlato a Hda Tv del suo interessamento relativo all'acquisto di un club italiano, smentendo però le voci che lo davano a un passo dalla Roma:

Pallone serie A

"La notizia che un'offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento. Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social. Ho presentato un interesse per un club italiano. Secondo le regole, non sono autorizzato a fare nomi finché non abbiamo concluso l'affare".