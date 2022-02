Koulibaly, disavventura per lui: telefono rubato dopo la premiazione dal Presidente [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - E' un periodo d'oro per Kalidou Koulibaly, che con il Senegal si è laureato campione in Coppa d'Africa ed ora è pronto a far rientro a Napoli con una ventata di entusiasmo che non può che far bene alla compagine allenata da Luciano Spalletti. Dopo la visita al Palazzo presidenziale e la cerimonia ufficiale che si è tenuta lì, però, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Koulibaly, telefono rubato

Al centrale difensivo azzurro, infatti, è stato rubato il telefono. A rilanciare la notizia sono i media senegalesi, che aggiungono come le autorità siano già all'opera per individuare i colpevoli e come le stesse abbiano subito disposto le ricerce per i presenti ma senza successo.