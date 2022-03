Koulibaly-Napoli, Repubblica: rinnova! Sarà capitano, bandiera e il più pagato: i dettagli

News Napoli calcio. Koulibaly rinnova con il Napoli! E' questa la notizia bomba lanciata dall'edizione odierna di Repubblica, che racconta come il senegalese sia vicino a prolungare il suo contatto in scadenza nel 2023.

Koulibaly Napoli rinnovo calciomercato

Rinnovo Koulibaly-Napoli, dettagli nuovo contratto

Il presidente De Laurentiis sembra aver sciolto le riserve e per il senegalese ha in mente di porre l'unica eccezione alla sua politica di ingaggi. Già pronta la bozza del contratto, con tanto di cifre che blinderano Koulibaly allo stadio Maradona:

il Napoli non vuole lasciarlo andare e presto comincerà la trattativa. Koulibaly è il più pagato della rosa: guadagnerà 6,5 milioni di euro (più vari bonus) ancora per un’altra stagione. La società azzurra ha in mente di proporgli una riduzione confermando però lo status di campione più pagato ( sui 5 milioni) del Napoli prolungando l’impegno almeno di tre stagioni

Koulibaly capitano Napoli

Il nuovo ciclo del progetto azzurro ripartirà dunque da Koulibaly, uomo immagine e leader vero di questa squadra. Spalletti lo ha più volte sottolineato in conferenza stampa e la piazza idolatra il gigante africano. Per questo motivo, con la partenza di Insigne, la fascia di capitano andrà proprio sul braccio dell'ex Genk:

"Nella prossima stagione erediterà anche la fascia di capitano di Insigne (che ieri ha lasciato anche il ritiro della Nazionale). Il passaggio di consegne di fatto è stato già immaginato dal club azzurro, pronto a blindare il fuoriclasse della difesa. Il contratto è in scadenza nel 2023, l’idea è quella prolungamento in modo da renderlo ufficialmente la bandiera del Napoli".

Koulibaly-Napoli, scelta di vita

Koulibaly, 31 anni a giugno, chiuderebbe la carriera in azzurro. Il diretto interessato è intrigato da questa possibilità: a Napoli si è ambientato alla perfezione, così come la sua famiglia e non gli dispiacerebbe proseguire il matrimonio cominciato nel 2014. Ha vinto due trofei, la Supercoppa nel 2014 e la Coppa Italia nel 2020, e punterà al terzo nella volata finale del campionato: vuole lo scudetto solo sfiorato nel 2018.