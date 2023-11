Kiss Kiss Napoli - Tudor verso il sì, apertura di De Laurentiis sul contratto! Ecco perchè tarda l'esonero di Garcia

L'annuncio dell'esonero di Rudi Garcia tarda ad arrivare, ma perchè il Napoli non lo ha ancora comunicato? Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, non ci saranno novità fin quando non sarà trovato il sostituto.

Per quanto riguarda Igor Tudor, l'allenatore croato sarebbe intenzionato ad accettare anche perchè, contrattualmente, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis farebbe un passo verso di lui: l'ex Verona, infatti, non voleva soltanto sei mesi di contratto ma almeno un accordo di un anno e mezzo fino al 2025, più un altro anno opzionabile dal Napoli.

