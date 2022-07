Kim Min jae e la scelta coraggiosa del 3: meteore e vuoti, quel numero è un tabù nell'era ADL

Kim Min jae è un nuovo calciatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato con un tweet l'acquisto del gigante coreano che dovrà rimpiazzare Kalidou Koulibaly andato al Chelsea. Il club partenopeo ha investito 18 milioni di euro per prelevare Kim dal Fenerbahce. Poco fa è stato reso noto anche il numero di maglia del difensore, si tratta del 3. La scelta di Kim è stata piuttosto coraggiosa. Nell'era De Laurentiis questo numero sulle maglie è stato indossato finora da autentiche meteore oppure, come è capitato in alcune stagioni, non è stato addirittura scelto da nessuno.

Numero maglia Kim al Napoli: i precedenti

A Napoli la scaramanzia è d'obbligo. Guardando i predecessori di Kim che hanno scelto la numero 3 non si può non avere i brividi. Ci sono infatti clamorose meteore e flop senza attenuanti. Ecco la lista di tutti coloro che hanno scelto il 3 nell'era De Laurentiis:

2006-07 Montesanto e poi Rullo;

2007-08 Rullo;

2008-09 Vitale;

2009-10 Non assegnato;

2010-11 Vitale;

2011-12 Fideleff;

2012-13 Uvini;

2013-14 Uvini;

2014-15 Strinic;

2015-16 Strinic;

2016-17 Strinic;

2017-18 Non assegnato;

2018-19 Non assegnato;

2019-20 Non assegnato;

2020-21 Zedadka;

2021-22 Tuanzebe.

Insomma, quella di Kim è una scelta coraggiosa che va in controtendenza con la scaramanzia. L'auspicio è che finalmente quel numero possa essere indossato da un vero top player. La personalità di certo non manca a questo coreano. Il tabù del numero 3 resisterà oppure verrà spazzato via da The Monster?

RIRPODUZIONE RISERVATA



