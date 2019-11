Kessié, Rebic e Biglia beccati col cellulare nello spogliatoio prima di Milan-Napoli: tifosi infuriati [FOTO]

Tifosi del Milan infuriati. E non per il pareggio contro la SSC Napoli. I supporters rossoneri non hanno preso bene quanto inquadrato dalle telecamere ieri negli spogliatoi di San Siro. Le telecamere hanno ripreso Lucas Biglia, Ante Rebic e Franck Kessié intenti ad usare il cellulare pochi minuti prima della gara. L'immagine è diventata subito virale e ha fatto infuriare i tifosi rossoneri: per loro non è questo il modo migliore per approcciarsi ad una gara importante come quella di ieri contro il Napoli di Ancelotti.

Clicca sul file in allegato