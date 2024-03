Juventus, si allontana la conferma di Allegri: la scelta sulla panchina

Notizie Serie A - Ultimissime notizie di calciomercato sul futuro dell'allenatore e la scelta del club di annunciare quello che può essere il sostituto per la panchina se non dovesse arrivare la sua conferma. Perché ora arrivano delle novità molto importanti che riguardano chi può arrivare in panchina.

Allegri

Prossimo allenatore: la scelta dopo la mancata conferma

Ci sono novità molto importanti per alcuni club di Serie A perché ci sono allenatori a rischio esonero tra Allegri, Pioli, e altri tecnici di top club come Juve, Milan, Napoli ecc. Ora arrivano aggiornamenti sulla scelta della Juventus sul futuro di Allegri sempre più distante dalla conferma in vista del prossimo anno. Perché il club bianconero può seriamente pensare di non confermarlo nonostante sia in scadenza nel 2025. Ogni giorno, secondo tmw, Allegri si allontana dalla panchina della Juve. Diversi i nomi per sostituire l'allenatore toscano.