Juventus, nuovo aumento di capitale da 200 milioni

Tramite il comunicato della Juventus dopo il CdA odierno del club bianconero in cui è stato approvato il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 30 giugno 2023, emerge come la società abbia definito anche le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale fino a un massimo di 200 milioni di euro col sostegno di Exor.

"A supporto della realizzazione degli obiettivi del Piano, nonché tenuto conto degli impatti – nell’esercizio in corso e in quello precedente – derivanti dagli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali avviati nel 2022/23, il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, per massimi € 200 milioni".