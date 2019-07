Nell’ambito di uno stretto rapporto con la Juventus Football Club, EA SPORTS conferma che lo scorso 30 Giugno ha marcato la conclusione della sua partnership con il club. Ringraziamo la Juventus per questi anni di collaborazione come Official Sports Videogaming Partner.

La conclusione della partnership tra EA SPORTS e la Juventus Football Club (e la conseguente nuova partnership dei bianconeri con Konami per PES 2020) avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future stagioni di FIFA Mobile: