Vlahovic fuori in Juventus-Napoli. Arrivano aggiornamenti importanti che riguardano la situazione legata a Dusan Vlahovic, che ha dovuto lasciare il campo a fine primo tempo di Juve-Napoli per scelta di Thiago Motta che al suo posto ha inserito Weah.

Juve-Napoli, Vlahovic sostituito: il motivo

Juventus-Napoli - Esce dalla partita Dusan Vlahovic per scelta tecnica! Clamoroso cambio prima dell'inizio del secondo tempo per Thiago Motta che toglie dal campo il suo bomber per Juve-Napoli e si affida a Weah cambiando modulo.