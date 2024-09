Juventus, brutte notizie per Thiago Motta: un nuovo acquisto si è già infortunato

Tegola per Thiago Motta nella sua nuova avventura con la Juventus. L'allenatore ha perso per infortunio uno dei nuovi acquisti che ha riportato un problema muscolare e ora dovrà restare fuori per diverso tempo.

Juventus, infortunio Conceicao: le condizioni e i tempi di recupero

Problema muscolare per Francisco Conceicao: il nuovo acquisto bianconero verrà sottoposto domani ai controlli di rito, ma non è certo l'inizio di stagione che il portoghese si sarebbe augurato. Adesso c'è attesa nelle prossime ore per capire condizioni e tempi di recupero di Conceicao.