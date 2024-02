Non solo Adrien Rabiot: anche Weston McKennie va k.o. nel finale di Juventus-Frosinone.

Infortunio McKennie, salta Napoli-Juventus?

Il centrocampista statunitense ha rimediato in particolare una lussazione alla spalla e, salvo clamorose sorprese, così come il francese, non prenderà parte alla gara di Fuorigrotta per una doppia tegola per Massimiliano Allegri.