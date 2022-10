Napoli Calcio - Buio profondo per la Juventus di Massimiliano Allegri che crolla anche a San Siro contro il Milan. Sulla questione, tra gli altri, si è pronunciato anche Maurizio Pistocchi col seguente tweet: "Milanl-Juventus 2.0 Il Milan pressa e vince, la Juve gioca all’indietro e perde. Segna per primo Tomori, raddoppia Brahim Diaz in splendida azione personale. Se il Napoli batte la Cremonese, la Juve va a -10 e il suo campionato è già finito ma ad Allegri non lo dice nessuno".Â