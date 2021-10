Dazn, ancora problemi: al posto di Juve-Alessandria va in onda 'Forum'! [FOTO]

Tantissimi problemi per Dazn in questo avvio di stagione dopo l'acquisto triennale dei diritti tv per la Serie A Tim. Ancora problemi e polemiche per Dazn da parte degli abbonati. Questa volta scoppia uno 'scandalo' per la partita Juve Alessandria che sarebbe dovuta essere trasmessa su Dazn, con al posto della partita il programma di Canale 5 'Forum'.

Juve Alessandria Dazn, Forum al posto della partita

Al posto della partita Juve Alessandria su Dazn c'è Forum. E' questa la 'sorpresa' che hanno avuto gli abbonati di Dazn questa mattina che erano curiosi di vedere l'amichevole Juve Alessandria su Dazn. Forum al posto della gara programmata dai bianconeri. di Allegri. La partita non è stata visibile. Ira dei tifosi sui social.

