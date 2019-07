TV Luna - Patto d'acciaio con James, Napoli tranquillo: esito positivo non in dubbio, affare di portata storica

Ultime mercato SSC Napoli - Giornata calda per quanto riguarda il nome di James Rodriguez, tra gli obiettivi principali della società partenopea per potenziare il settore avanzato. Rumors dalla Spagna riportano di un inserimento importante dell'Atletico per il colombiano, con i colchoneros pronti a sborsare 42 milioni per anticipare il club di Aurelio De Laurentiis nella trattativa con il Real Madrid.

James Rodriguez

James-Napoli, Alvino sicuro: "Sarà del Napoli"

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha parlato direttamente dal ritiro di Dimaro circa gli ultimi rumors della trattativa Napoli-James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: