Celta Vigo - Real Madrid, i blancos vincono 3-1. Solo panchina per James, sorriso beffardo al terzo cambio [FOTO]

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Esordio con vittoria per il Real Madrid nella Liga spagnola. Gli uomini di Zidane si sono imposti per 3-1 in casa del Celta Vigo grazie ai gol di Benzema, Lucas Vazquez e Kroos con il tedesco autore di un gol pazzesco. I blancos hanno trovato il gol del raddoppio a metà del secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Modric decisa al Var per un brutto intervento su Denis Suarez.

Calciomercato Napoli, solo panchina oggi per James

Bale, partito clamorosamente titolare, è stato autore di un'ottima gara. Il gallese è stato sostituito da Isco a 15 minuti dalla conclusione del match, mentre James Rodriguez non ha trovato spazio durante l'arco della gara nonostante nonostante il risultato rotondo raggiunto dai compagni.

Celta Vigo-Real Madrid 0-3, James Rodriguez in panchina

Il colombiano non si è nemmeno scaldato, visto che Zidane non aveva intenzione di farlo entrare. Una scelta, quella dell'allenatore che ha visto il colombiano reagire con un sorriso beffardo dopo l'ultima sostituzione effettuata dal francese che gli ha preferito addirittura Jovic al centro in questi giorni proprio di voci che lo vorrebbe in uscita dal Real dopo soli due mesi per non aver convinto l'ex Juve.