Ultime calcio - L'Italia, all'Olimpico, scenderà a breve in campo per il secondo turno di Euro 2020. Roberto Mancini ha scelto Di Lorenzo per sostituire Florenzi. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Svizzera (4-3-3): Sommer; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Schar, Xhaka, Freuler; Embolo, Seferovic, Shaqiri. All. Petkovic