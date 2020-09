Ultime calcio - Attraverso i propri social, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha voluto augurare un in bocca al lupo agli studenti che domani torneranno a scuola dopo un lungo e forzato stop:

Mancini

“Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani rientreranno a scuola in questo momento di grande difficoltà! Impegnatevi per essere liberi e artefici del vostro futuro!”.