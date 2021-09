Ultime calcio - Domani alle 20.45 Italia e Lituania scenderanno in campo nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Diverse assenze per il ct Roberto Mancini.

Le probabili formazioni di Italia-Lituania:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Chiesa, Raspadori, Bernardeschi. All. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.