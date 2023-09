Italia: infortunio muscolare per Chiesa, le condizioni

Federico Chiesa si è fermato nel ritiro dell'Italia alla vigilia della partita di qualificazioni a Euro 2024 Macedonia del Nord-Italia. Il giocatore della Juventus ha riportato un problema all'adduttore e per questo motivo le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Chiesa resta in forte dubbio per la prima partita della Nazionale Italiana con Luciano Spalletti commissario tecnico.