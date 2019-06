L'Italia completa la rimonta, ancora Insigne decisivo: dopo il gol arriva anche l'assist per Verratti! [VIDEO]

Rimonta completata per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che si è portata in vantaggio per 2-1 nella partita contro la Bosnia Erzegovina, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Ha siglato il gol il centrocampista del PSG, Marco Verratti, che con un colpo di biliardo ha beffato Sehic con un pallone di precisione chirurgica. Decisivo ancora una volta Lorenzo Insigne, che ha propiziato la rete con un assist trasformato poi in oro dal centrocampista del PSG. Insomma, serata da incorniciare per il folletto di Frattamaggiore, già autore del gol del pareggio.

