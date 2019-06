L'Italia acciuffa il pari contro la Bosnia, eurogol di Insigne: botta al volo dal limite dell'area! [VIDEO]

Lorenzo Insigne ancora in gol con la maglia della Nazionale italiana! L'attaccante del Napoli si conferma in grande spolvero dopo il gol realizzato contro la Grecia e mette la sua firma, importantissima, anche sul match in corso tra Italia e Bosnia Erzegovina allo Juventus Stadium di Torino. L'Italia riacciuffa il pareggio dopo il gol di Edin Dzeko.

ITALIA-BOSNIA, GOL INSIGNE

Una autentica perla quella realizzata da Lorenzo Insigne, che ha permesso all'Italia di acciuffare il pareggio con un destro a giro di prima intenzione su assist di Bernardeschi che è andato ad infilarsi lì dove il portiere bosniaco proprio non poteva arrivare! Un vero e proprio eurogol da parte del talento azzurro che conferma tutto il suo stato di grazia evidenziato già contro la Grecia. L'Italia si posiziona sull'1-1 e ristabilisce momentaneamente la parità nella gara di Qualificazione agli Europei 2020.

Clicca sul video in allegato