Ipotesi stop definitivo al campionato, Repubblica: Scudetto non assegnato, prossima Serie A con 22 squadre

Ultime notizie calcio. Non c'è certezza su quello che sarà della Serie A: al momento il massimo campionato italiano è stato sospeso fino a data da destinarsi, ma c'è il dubbio che la stagione non possa riprendersi a causa del dilagare dell'emergenza Coronavirus.

Serie A, l'ipotesi in caso di stop definitivo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, al momento il regolamento non è chiaro su questa evenienza dunque si iniziano a valutare le varie ipotesi. Una di queste, in caso di stop definitivo, porterebbe alla non assegnazione dello Scudetto. Di conseguenza potrebbe anche esserci il blocco delle retrocessioni, con le prime due di Serie B che completerebbero il prossimo campionato a 22 squadre.