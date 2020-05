Ultime notizie calcio - Il CONI, sui propri canali social, ha pubblicato un video sotto l'hashtag "Io mi proteggo sempre" per sensibilizzare le persone sull'uso della mascherina in questa lotta che vede impegnati tutti contro il Coronavirus. Nella clip in questione si vedono i campioni del comitato olimpico azzurro affermare ripetutamente di utilizzare le mascherine e le misure di sicurezza contro il Covid.

Clicca sul video in allegato