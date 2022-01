Serie A - Ultimo giro di tamponi tutti negativi nel Venezia, che dunque non vede espandersi il focolaio di Covid-19 che ha messo in dubbio la disputa della sfida contro l'Inter. I lagunari saranno regolarmente in campo alle 18, allo stadio Meazza, per disputare la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.