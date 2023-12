Napoli calcio - Nelle gare disputate alle ore 18, l'Inter supera il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Bisseck e Barella. Identico risultato per il Verona che batte al Bentegodi il Cagliari in uno scontro diretto salvezza.

In classifica l'Inter resta in prima posizione con 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Il Verona sale a 14 punti portandosi fuori dalla zona retrocessione.