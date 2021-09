Ultime notizie calcio - Serata quasi perfetta per l'Inter. Quasi perché, nel trionfo contro il Bologna, l'unica nota stonata è rappresentata dall'infortunio che ha messo KO Correa. Problema al bacino per lui, che come raccontato da DAZN è stato portato presso la clinica Humanitas per degli accertamenti. Ovviamente per avere le idee chiare sui tempi di recupero bisognerà aspettare l'esito di questi esami.