Ultime notizie calcio - Vittoria a dir poco ampia per l'Inter, che ha passeggiato, per così dire, sul Bologna imponendosi con un 6-1 che non lascia spazio a polemiche o recriminazioni. A segno Lautaro Martinez, Skriniar, Barella, Vecino e doppietta di Dzeko, mentre per i felsinei il gol della bandiera porta la firma di Theate.