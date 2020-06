Inter a casa, Napoli in finale! Commovente dedica di Gattuso alla sorella [FOTO]

La SSC Napoli raggiunge il primo obiettivo stagionale: la finale di Coppa Italia. Lo ha fatto soffrendo contro un Inter pericolosa, che ha trovato in Ospina un muro su cui sbattere: si contano almeno tre interventi strepitosi che hanno salvato il risultato. Il pareggio di Mertens ha cambiato l'inerzia del match nella stessa misura in cui lo aveva fatto il gol di Eriksen. Tanta stanchezza nel secondo tempo ma gli azzurri hanno saputo stringere i denti: la Juventus ci attende a Roma per la finale di Coppa Italia, mercoledì 17 giugno.

Napoli in finale coppa Italia, dedica Gattuso alla sorella

Dedica Gattuso alla sorella, bacio verso il cielo

In allegato il gesto dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, che ha mandato un bacio al cielo dedicato alla sorella Francesca, scomparsa nei giorni scorsi.